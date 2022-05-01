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ТЭК 01.05.2022 13:46

МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2022г составит около $42/бар, в 2023г - почти $52/бар

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2022 году составит $41,6 за баррель, в 2023 году - $51,8 за баррель.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", такие данные приведены в апрельском региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Среднего Востока и Центральной Азии.

В 2021 году этот показатель был равен $56,9 за баррель.

"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.

Кроме этого, МВФ прогнозирует, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) для Азербайджана в 2022 году составит $103,3 за баррель и $78,6 за баррель в 2023 году ($69,5 за баррель в 2021 году).

По оценкам МВФ, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022-2023гг составит 0,69 млн баррелей, что соответствует показателю 2021 года.

Добыча газа в стране в 2022 году составит 0,81 млн б/с нефтяного эквивалента (в 2021г - 0,79 млн б/с нефтяного эквивалента), в 2023 году - 0,86 млн б/с.

МВФ прогнозирует, что экспорт нефти из Азербайджана в 2022-2023гг составит 0,56 млн б/с в год (соответствует показателю 2021г), газа - в 2022 году - 0,45 млн б/с нефтяного эквивалента (в 2021г - 0,43 млн б/с), в 2023г - 0,49 млн б/с.

В госбюджете Азербайджана на 2022 год цена на нефть заложена на уровне $50 за баррель.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МВФ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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