В Кыргызстане задержали бывшего председателя ЦИК

Бывший глава ЦИК Кыргызстана Туйгунаалы Абдраимов задержан по подозрению в злоупотреблении должностным положением, сообщила в воскресенье пресс-служба кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны Туйгунаалы Абдраимова, который в бытность председателем Центризбиркома, используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района (Чуйская область Кыргызстана - ИФ) безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО "Кайнар", в котором доля Абдраимова составляет 95% акций", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мэрия города Кант с 2015 года ежемесячно выплачивало ЗАО "Кайнар" 250 тыс. сомов ($2,9 тыс.) за утилизацию твердых бытовых отходов. Однако, со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, компания ограничивается лишь организацией свалки.

"По вышеуказанным фактам ГКНБ возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление служебным положением". По подозрению в совершении указанного преступления Абдраимов был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ", - отметили в пресс-службе.

Абдраимов дважды занимал должность главы ЦИК Кыргызстана: в 2005-2006 годах при президенте Курманбеке Бакиеве и в 2011-2016 годах, когда Кыргызстан возглавлял Алмазбек Атамбаев. С 2018 по 2019 годы был полномочным представителем правительства Кыргызстана в Чуйской области.