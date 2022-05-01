Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран

Новый глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу проведение заседания Совместной группы стратегического планирования на уровне министров, а также проведение в 2022 году Высшего совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств двух стран.
"Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, закрепленного в форме стратегического партнерства. Договорились о проведении очередного заседания Совместной группы стратегического планирования на уровне глав МИД двух стран в ближайшее время. Также обсудили проведение Высшего совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств Кыргызстана и Турции в текущем году в Бишкеке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызстана в воскресенье.
"Обсуждая вопросы международной проблематики, Кулубаев отметил посредническую роль Турции в процессе деэскалации напряженности между Россией и Украиной", - добавили в пресс-службе.
Кулубаев был назначен главой МИД Кыргызстана 29 апреля.
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