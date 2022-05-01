Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.05.2022 15:40

Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран

Новый глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу проведение заседания Совместной группы стратегического планирования на уровне министров, а также проведение в 2022 году Высшего совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств двух стран.

"Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, закрепленного в форме стратегического партнерства. Договорились о проведении очередного заседания Совместной группы стратегического планирования на уровне глав МИД двух стран в ближайшее время. Также обсудили проведение Высшего совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств Кыргызстана и Турции в текущем году в Бишкеке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызстана в воскресенье.

"Обсуждая вопросы международной проблематики, Кулубаев отметил посредническую роль Турции в процессе деэскалации напряженности между Россией и Украиной", - добавили в пресс-службе.

Кулубаев был назначен главой МИД Кыргызстана 29 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТУРЦИЯ, МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az