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Шольц предостерег от поспешности в вопросе о поставке тяжелого вооружения Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых вооружений Украине.

"Я принимаю решения быстро и в координации с нашими партнерами. Считаю, что чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы не были бы правильными", - цитируют в воскресенье Шольца европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что этот комментарий прозвучал на фоне того, что партнеры Шольца по правящей коалиции занимают более жесткую позицию, чем канцер: они считают, что Германия должна отправлять в Украину больше тяжелых вооружений.

При этом часть соратников Шольца из его собственной партии, наоборот, полагают, что следует крайне осторожно подходить к поставкам таких вооружений, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, КАНЦЛЕР, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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