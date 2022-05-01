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СНГ 01.05.2022 17:00

Президент России подписал закон об отмене для граждан Узбекистана регистрации в течение 15 дней

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об отмене обязательной регистрации в РФ для граждан Узбекистана в течение 15 дней с даты въезда и для граждан РФ по приезду в Узбекистан.

Речь идет о соглашении, подписанном между РФ и Узбекистаном в Москве 21 мая 2021 года и Ташкенте 17 июня 2021 года.

Соглашением предусматривается освобождение граждан одного государства, временно пребывающих на территории другого государства, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда.

Аналогичный подход в настоящее время применяется по отношению к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, говорится в пояснительной записке.

Реализация соглашения не повлечет в значительной степени увеличение количества пребывающих на территории РФ граждан Республики Узбекистан и не приведет к снижению эффективности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции за их проживанием и пребыванием в РФ, отмечается в документе.

Там же указывается, что реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Республикой Узбекистан.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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