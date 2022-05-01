Оппозиция Армении объявила о круглосуточных акциях протеста в центре Еревана

Оппозиция Армении объявила о круглосуточных акциях протеста с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна, протестующие не собираются расходиться с площади Франции в центре Еревана.

"Мы остаемся здесь до конца, не уходим домой. С этого момента эта площадь и власть принадлежат народу. Устанавливаем палатки", - заявил на митинге оппозиции вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. По его словам, с 08:30 (по местному времени) 2 мая в Ереване начнутся масштабные акции гражданского неповиновения.

"С завтрашнего дня ни один автомобиль не должен ездить по центру Еревана. Объявляем также забастовки", - сказал Сагателян.

Он призвал сотрудников правоохранительных органов "действовать в рамках закона и своих полномочий и не выполнять незаконные приказы".