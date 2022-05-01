Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.05.2022 19:00

В Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами

Беспорядки произошли во время первомайской демонстрации в Париже, сообщают в воскресенье французские СМИ.

По их данным, часть демонстрантов вступили в столкновения на бульваре Вольтера в центре города. Там же группы людей разбили витрины магазинов и прорвались внутрь.

На бульваре приступили к работе пожарные: начали тушить огонь.

Тысячи людей в крупных французских городах проводят в воскресенье демонстрации. Их основная цель - привлечь внимание к сложной экономической ситуации, в которой оказались многие французы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ


Похожие новости


В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией Премьер Франции признал неэффективность мер правительства по предотвращению беспорядков Макрон требует принять "сильные решения" против беспорядков Очередная акция "желтых жилетов" во Франции стала днем погромов и поджогов Олланд призвал французов проявлять уважение к полиции и правосудию ФИФА осуждает фанатские столкновения на чемпионате Европы во Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az