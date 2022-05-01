Посла РФ вызвали в датский МИД из-за предполагаемого инцидента с самолетом

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что его ведомство вызвало посла РФ в Копенгагене, чтобы выразить протест в связи с предполагаемым инцидентом с российским самолетом, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

По утверждениям датских властей, разведывательный самолет в пятницу вечером пролетел сначала по воздушному пространству Дании, а затем - Швеции.

"Это совершенно неприемлемо и вызывает большое беспокойство с учетом нынешних реалий", - отметил Кофод.