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Дальнее зарубежье 02.05.2022 10:38

Более 30 человек задержали на первомайских демонстрациях в Берлине

По итогам первомайской демонстрации в Берлине в воскресенье были задержаны 37 человек. Об этом сообщила в твиттере полиция германской столицы.

"По предварительной информации, на данный момент задержано 37 человек, в том числе те, кто бросал бутылки в сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Несмотря на десятки задержанных, полиция Берлина отметила, что в этом году 1 мая оказалось "самым мирным за последние десятилетия".

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Тэги: ФРГ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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