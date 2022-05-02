Более 30 человек задержали на первомайских демонстрациях в Берлине

По итогам первомайской демонстрации в Берлине в воскресенье были задержаны 37 человек. Об этом сообщила в твиттере полиция германской столицы.
"По предварительной информации, на данный момент задержано 37 человек, в том числе те, кто бросал бутылки в сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Несмотря на десятки задержанных, полиция Берлина отметила, что в этом году 1 мая оказалось "самым мирным за последние десятилетия".
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