Более 30 человек задержали на первомайских демонстрациях в Берлине

По итогам первомайской демонстрации в Берлине в воскресенье были задержаны 37 человек. Об этом сообщила в твиттере полиция германской столицы.

"По предварительной информации, на данный момент задержано 37 человек, в том числе те, кто бросал бутылки в сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Несмотря на десятки задержанных, полиция Берлина отметила, что в этом году 1 мая оказалось "самым мирным за последние десятилетия".