ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана техповтор

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии в воскресенье в течение дня подвергались обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе.
"Подразделения ВС Армении в воскресенье 1 мая с 13:40 до 17:45 с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района со своих позиций в Басаркечарском районе из гранатометов и пулеметов", - отмечает ведомство.
По данным Минобороны, ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры, среди личного состава и в технике азербайджанской армии потерь нет.
"Ситуация в указанном направлении стабильная , оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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