ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана техповтор

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии в воскресенье в течение дня подвергались обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

"Подразделения ВС Армении в воскресенье 1 мая с 13:40 до 17:45 с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района со своих позиций в Басаркечарском районе из гранатометов и пулеметов", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры, среди личного состава и в технике азербайджанской армии потерь нет.

"Ситуация в указанном направлении стабильная , оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова