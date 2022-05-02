Полиция задержала в Ереване более 120 демонстрантов-оппозиционеров

Полиция Армении утром в понедельник задержала 125 демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозиций акций гражданского неповиновения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции, граждане задерживаются по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Накануне вечером оппозиционеры, собравшиеся на площади Франции в центре Еревана, установили палатки для проведения круглосуточной акции протеста.

По сообщению корреспондента "Интерфакса", из мусорных баков и уличных скамеек были сооружены баррикады, движение автотранспорта по площади Франции, которая представляет из себя кольцевую, связывающую четыре основных проспекта столицы Армении, прекратилось.

Ранее на митинге оппозиции в воскресенье вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил о круглосуточных акциях протеста с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.