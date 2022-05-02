Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 513,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 513 млн 869 тыс. 166, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 236 тыс. 553 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 81 млн 365 тыс. 218 и 993 тыс. 733.
Индия - 43 млн 82 тыс. 345 и 523 тыс. 869.
Бразилия - 30 млн 454 тыс. 499 и 663 тыс. 752.
Франция - 28 млн 872 тыс. 621 и 146 тыс. 999.
Германия - 24 млн 813 тыс. 817 и 135 тыс. 461.
Великобритания - 22 млн 214 тыс. 4 и 175 тыс. 552.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 803,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 51 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 82, Франции - 2 тыс. 227, Германии - 1 тыс. 613, Великобритании - 2 тыс. 552.
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