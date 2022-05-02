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СНГ 02.05.2022 11:10

Посольство Южной Кореи возобновляет работу в Киеве

Посол Южной Кореи на Украине Ким Хен Тэ и некоторые сотрудники дипмиссии вернулись на работу в Киев, сообщает в понедельник "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

"Они планируют выполнять дипломатические задачи и заниматься защитой граждан Южной Кореи в тесном сотрудничестве с правительством Украины", - цитирует агентство выдержки из коммюнике внешнеполитического ведомства.

Ранее в этом году южнокорейское посольство было выведено из Киева в Черновцы. Еще один временный офис был открыт в Румынии. Сотрудники посольства, которые пока продолжают находиться там, будут возвращаться на работу в Киев постепенно в зависимости от ситуации с обеспечением безопасности в городе.

Работу в Киеве возобновили посольства уже более 20 стран, отмечает южнокорейский МИД.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО, КИЕВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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