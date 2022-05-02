В Литве снимаются почти все коронавирусные ограничения

Власти Литвы сняли с понедельника почти все коронавирусные ограничения.

В воскресенье в стране закончился срок действия режима экстремальной ситуации, который длился почти два года из-за распространения COVID-19, сообщает в понедельник агентство BNS. Теперь во всех общественных местах носить маски лишь рекомендуется. Исключение касается больниц, домов престарелых, где они остаются обязательными для посетителей.

Больные коронавирусом больше не будут подлежать принудительной изоляции. Также не придется самоизолироваться путешественникам и лицам, контактировавшим с больным.

К прибывающим в Литву больше не предъявляются требования, связанные с COVID-19: им больше не нужно будет сдавать тест перед поездкой и заполнять анкету Национального центра общественного здоровья.