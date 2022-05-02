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Дальнее зарубежье 02.05.2022 14:27

В Литве снимаются почти все коронавирусные ограничения

Власти Литвы сняли с понедельника почти все коронавирусные ограничения.

В воскресенье в стране закончился срок действия режима экстремальной ситуации, который длился почти два года из-за распространения COVID-19, сообщает в понедельник агентство BNS. Теперь во всех общественных местах носить маски лишь рекомендуется. Исключение касается больниц, домов престарелых, где они остаются обязательными для посетителей.

Больные коронавирусом больше не будут подлежать принудительной изоляции. Также не придется самоизолироваться путешественникам и лицам, контактировавшим с больным.

К прибывающим в Литву больше не предъявляются требования, связанные с COVID-19: им больше не нужно будет сдавать тест перед поездкой и заполнять анкету Национального центра общественного здоровья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЛИТВА, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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