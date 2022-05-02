В Литве снимаются почти все коронавирусные ограничения

Власти Литвы сняли с понедельника почти все коронавирусные ограничения.
В воскресенье в стране закончился срок действия режима экстремальной ситуации, который длился почти два года из-за распространения COVID-19, сообщает в понедельник агентство BNS. Теперь во всех общественных местах носить маски лишь рекомендуется. Исключение касается больниц, домов престарелых, где они остаются обязательными для посетителей.
Больные коронавирусом больше не будут подлежать принудительной изоляции. Также не придется самоизолироваться путешественникам и лицам, контактировавшим с больным.
К прибывающим в Литву больше не предъявляются требования, связанные с COVID-19: им больше не нужно будет сдавать тест перед поездкой и заполнять анкету Национального центра общественного здоровья.
Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана техповтор
Иностранные военные атташе посетили одну из воинских частей в Азербайджане
Запущен соединяющий страны Балтии и Финляндию с ЕС газопровод Литва-Польша
МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $7,5 млрд
Массовое отравление кондитерскими изделиями произошло в Кыргызстане
Президент Алиев и первая леди открыли в Баку новый ж/к для семей шехидов и инвалидов войны
Билл Гейтс не исключил возникновения более смертоносного штамма коронавируса
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ