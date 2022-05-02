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Регион 02.05.2022 12:33

В Грузии отменяется требование ношения масок в закрытых помещениях

Решением Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии с понедельника, 2 мая, отменяется обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях, кроме медицинских учреждений и проезда в общественном транспорте, - сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией у нас стабилизировалась. За минувшие сутки выявлен всего 51 случай заражения COVID-19. Все это дает нам возможность ослабить регуляции", - сказал премьер-министр.

Ранее в Грузии были отменены почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, всего в Грузии были инфицированы 1 655 221 человек, скончались от COVID-19 за этот период 16 811 пациентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, COVID, МАСКИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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