В Грузии отменяется требование ношения масок в закрытых помещениях

Решением Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии с понедельника, 2 мая, отменяется обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях, кроме медицинских учреждений и проезда в общественном транспорте, - сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией у нас стабилизировалась. За минувшие сутки выявлен всего 51 случай заражения COVID-19. Все это дает нам возможность ослабить регуляции", - сказал премьер-министр.

Ранее в Грузии были отменены почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, всего в Грузии были инфицированы 1 655 221 человек, скончались от COVID-19 за этот период 16 811 пациентов.