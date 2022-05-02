Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.05.2022 12:01

Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это двойными стандартами.

"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", - сказал Зеленский в интервью греческому ERT.

По его мнению, это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо, и потому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. Так не должно быть. Нужно выбирать, за правду ли ты", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, КРИТИКА


Похожие новости


Гутерриш и Эрдоган призывают обеспечить работу гуманитарных коридоров на Украине Эрдоган заявил, что Турция может выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины Совместная декларация по урегулированию ситуации в Украине находится в стадии разработки - Чавушоглу Анкара и Киев обсудили возвращение турецких торговых судов и самолетов из Украины Акар считает важной эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий в Украине Эрдоган вновь предлагает Путину провести в Турции его переговоры с Зеленским

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az