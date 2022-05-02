Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это двойными стандартами.
"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", - сказал Зеленский в интервью греческому ERT.
По его мнению, это двойные стандарты.
"Это не совсем справедливо, и потому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. Так не должно быть. Нужно выбирать, за правду ли ты", - добавил он.
Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана техповтор
Иностранные военные атташе посетили одну из воинских частей в Азербайджане
Запущен соединяющий страны Балтии и Финляндию с ЕС газопровод Литва-Польша
МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $7,5 млрд
Массовое отравление кондитерскими изделиями произошло в Кыргызстане
Президент Алиев и первая леди открыли в Баку новый ж/к для семей шехидов и инвалидов войны
Билл Гейтс не исключил возникновения более смертоносного штамма коронавируса
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ