Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний ОПК

Представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также шесть структур из оборонного сектора России внесены в понедельник в санкционные списки Новой Зеландии из-за ситуации вокруг Украины, сообщает новозеландское радио.
"Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении 170 российских сенаторов и шести компаний из оборонного сектора", - информирует радио со ссылкой на главу МИД страны Нанайю Махуту.
По данным радио, теперь под санкциями Новой Зеландии находятся более 400 граждан России.
"Эти действия не дадут возможности внесенным в санкционные списки людям осуществлять какую-либо деятельность в Новой Зеландии", - подчеркивается в сообщении МИД страны. В нем отмечается, что в отношении ряда людей, внесенных в санкционные списки, ранее действовал лишь запрет на поездки в Новую Зеландию.
Ранее в апреле МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины.
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