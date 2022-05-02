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Происшествия 02.05.2022 14:52

Массовое отравление кондитерскими изделиями произошло в Кыргызстане

Более 30 человек отравились кондитерскими изделиями на юге Кыргызстана, трое из них попали в реанимацию, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Ошском центре контроля заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора.

"Отравление произошло продуктами кондитерского цеха в Кара-Сууйском районе Ошской области. На сегодняшний день число пострадавших достигла 33 человек, 18 из них взрослые, 15 дети. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по устранению новых случаев массового пищевого отравления в Оше.

"Магазины кондитерского цеха закрыты, проверка всех кондитерских продуктов продолжается", - добавил он.

По данным УВД города Ош, по факту массового отравления начато досудебное следствие.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОТРАВЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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