Массовое отравление кондитерскими изделиями произошло в Кыргызстане

Более 30 человек отравились кондитерскими изделиями на юге Кыргызстана, трое из них попали в реанимацию, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Ошском центре контроля заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора.

"Отравление произошло продуктами кондитерского цеха в Кара-Сууйском районе Ошской области. На сегодняшний день число пострадавших достигла 33 человек, 18 из них взрослые, 15 дети. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по устранению новых случаев массового пищевого отравления в Оше.

"Магазины кондитерского цеха закрыты, проверка всех кондитерских продуктов продолжается", - добавил он.

По данным УВД города Ош, по факту массового отравления начато досудебное следствие.