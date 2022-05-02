Массовое отравление кондитерскими изделиями произошло в Кыргызстане

Более 30 человек отравились кондитерскими изделиями на юге Кыргызстана, трое из них попали в реанимацию, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Ошском центре контроля заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора.
"Отравление произошло продуктами кондитерского цеха в Кара-Сууйском районе Ошской области. На сегодняшний день число пострадавших достигла 33 человек, 18 из них взрослые, 15 дети. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время принимаются меры по устранению новых случаев массового пищевого отравления в Оше.
"Магазины кондитерского цеха закрыты, проверка всех кондитерских продуктов продолжается", - добавил он.
По данным УВД города Ош, по факту массового отравления начато досудебное следствие.
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