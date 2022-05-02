Бизнесмен Олег Тиньков продал долю в TCS Group (основная компания Тинькофф банка) "Интерросу" Владимира Потанина со значительным дисконтом.

"Я продал за копейки", - заявил Тиньков в интервью New York Times. Точную сумму сделки он не назвал, отметив, что продал долю в TCS за 3% от того, что считал справедливой стоимостью.

"Меня заставили продать из-за моих заявлений", - сказал Тиньков. Ранее он выступил с резкой критикой в адрес действий России на Украине.

При этом бизнесмен подчеркнул, что он и так думал о продаже своей доли в группе "Тинькофф". Он заявил, что благодарен Потанину за то, что он предоставил ему возможность получить хоть какие-то деньги от продажи компании.

"Я не могу обсуждать цену. Это состояние заложника - ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог обсуждать условия", - сказал Тиньков.

На прошлой неделе компания "Интеррос" Владимира Потанина получила 35,08% TCS Group, выкупив эту долю у семьи Олега Тинькова.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы. Не так давно TCS также решила развивать международный бизнес, объявила об интересе к рынкам Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".