Украина получила EUR495 млн грантовой поддержки США, Норвегии и Австрии - глава украинского Минфин

Украина получила EUR495 млн грантовых средств от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF) в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

"В государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка", - написал глава украинского Минфина Сергей Марченко в соцсетях в понедельник.

По его словам, в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме $500 млн.

Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц, уточнил Минфин.

Целевой фонд был создан Группой Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF EUR44,5 млн от Швеции, 29 апреля - EUR88,5 млн от Дании (около EUR20,5 млн), Исландии (около EUR0,46 млн), Латвии (около EUR5,0 млн), Литвы (около EUR5,0 млн) и Великобритании (около EUR60,0 млн).

Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около EUR20 млн), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь украинским беженцам. Примерно половина этой суммы к началу апреля уже была израсходована.

Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составил EUR10 млн. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще $500 млн.