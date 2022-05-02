В Ереване опровергают сообщения о планах Армении и Турции обсудить вопросы уточнения госграниц

Армения и Турция не обсуждают вопрос об уточнении государственной границы между странами, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Какого-либо обсуждения или договоренности об уточнении границы между Арменией и Турцией не существует. Подобного вопроса в повестке нет", - написал Унанян в соцсети.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о договоренности между Ереваном и Анкарой об уточнении госграницы. Как сообщалось, очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации отношений между странами пройдет в Вене 3 мая.
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