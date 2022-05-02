Строительство Мемориального комплекса в парке Победы начнется в ближайшее время - Алиев

Строительство мемориального комплекса на территории Парка Победы в Баку начнется в скором времени, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Парке Победы выгравированы имена всех шехидов. Также будет создан музей Победы. Он (будет-ИФ) расположен в одном из роскошных мест – напротив Приморского парка. Здесь будет построен крупный Мемориальный комплекс. Работы начнутся в скором времени и здесь будут выгравированы имена всех шехидов», - сообщил президент Алиев в разговоре с членами семей шехидов в понедельник на церемонии открытия в Сабунчинском районе Баку нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны.

Глава государства сообщил, что на всех освобожденных территориях, в каждом освобожденном от армянской оккупации городе будут созданы музей Победы и музей Оккупации.

Алиев также заявил, что во время второй Карабахской войны более 10 тыс. азербайджанских солдат и офицеров получили ранения.

По его словам, продолжается лечение тех раненных и инвалидов, кто в этом нуждается. «Государство делает, и будет делать все необходимое», - подчеркнул глава государства.

Алиев также сообщил, что до сих пор семьи шехидов первой и второй карабахских войн получили от государства в дар 12,5 тыс. квартир. Для семей шехидов и военным, получившим ранения в ходе Второй Карабахской войны в 2021 году было передано 3,5 тыс. квартир, с начала 2022 года – 1,5 тыс. квартир.

Н.Аббасова