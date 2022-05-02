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ТЭК 02.05.2022 18:07

Совет ЕС по энергетике собрался, чтобы подтвердить намерение не платить за газ РФ в рублях - французский министр

Чрезвычайный Совет ЕС по энергетике в понедельник в Брюсселе посвящен требованию РФ оплаты российского газа в рублях, и он не будет обсуждать санкции, в том числе эмбарго на нефть, заявила министр экологического перехода председательствующей в совете Франции Барбара Помпили.

"Россия грубо и в одностороннем порядке решила перекрыть снабжение газом Болгарии и Польше. Поэтому я решила созвать этот чрезвычайный совет министров энергетики, прежде всего, чтобы заверить в нашей солидарности коллег из Болгарии и Польши, и также чтобы осудить это недопустимое действие, разрывающее контракт, согласованный на переговорах ранее", - сказала Помпили журналистам перед заседанием Совета ЕС.

"Мы продолжим платить в евро контракты, заключенные в евро, или в долларах те, которые заключены в долларах. И мы не можем согласиться с такого рода маневрами, разрывающими уже согласованные контракты", - подчеркнула французский министр.

По ее словам, министры собрались, чтобы продемонстрировать, что "мы все согласны продолжать платить в евро и не намерены позволять навязывать нам контракты, измененные в одностороннем порядке".

Помпили добавила, что заседание этого совета будет также использовано, чтобы "продолжать вместе определять нашу политику сокращения зависимости от российского газа".

Она подтвердила, что в ЕС готовится очередной пакет санкций. "Это не будет предметом данного совета по энергетике. Это будет решаться в ближайшие дни", - уточнила министр.

Помпили повторила, что этот совет будет посвящен "исключительно газу, но не вопросу нефти".

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, СОВЕТ, РОССИЯ


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