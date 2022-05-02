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Дальнее зарубежье 02.05.2022 20:19

Еврокомиссия предупредила компанию Apple о возможном нарушении антимонопольного законодательства ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предупредила компанию Apple о возможных проблемах с антимонопольным законодательством ЕС из-за злоупотребления доминирующим положением на рынках мобильных кошельков для устройств iOS.

"Мобильные платежи играют быстро растущую роль в нашей цифровой экономике, - заявила в понедельник исполнительный зампред ЕК Маргрете Вестагер. - Для интеграции европейских платежных рынков важно, чтобы потребители получали выгоду от конкурентной и инновационной платежной среды".

Она отметила, что, по данным исполнительной коллегия ЕС, Apple ограничила доступ третьих лиц к основным технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений для мобильных кошельков.

Прежде всего, ограничивается доступ к стандартной технологии, используемой для бесконтактных платежей мобильными устройствами в магазинах ("Near-Field Communication (NFC)" или "tap and go").

Комиссия оспаривает решение Apple запретить разработчикам приложений для мобильных кошельков доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению ("ввод NFC") на своих устройствах в интересах собственного решения Apple Pay.

ЕК предварительно установила, что Apple ограничила конкуренцию в пользу собственного решения Apple Pay. В случае подтверждения такое поведение будет незаконным с точки зрения правила конкуренции ЕС.

Комиссия считает, что Apple "обладает значительной рыночной властью на рынке интеллектуальных мобильных устройств и доминирующим положением на рынках мобильных кошельков".

Заявление ЕК - это формальный шаг в углубленном расследовании практики Apple в отношении Apple Pay, начатом комиссией 16 июня 2020 года. Само по себе направление этого заявления и открытие официального антимонопольного расследования не предрешает исхода расследования, оговаривается в пресс-релизе ЕК.

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Тэги: ЕС, APPLE, МОНОПОЛИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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