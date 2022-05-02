Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.05.2022 20:53

Министр по делам энергобезопасности Италии предлагает дать возможность компаниям из ЕС временно оплачивать поставки газа из РФ рублями

Европейским энергетическим компаниям необходимо позволить оплачивать поставки российского газа в рублях, считает министр по делам энергетической безопасности Италии Роберто Чинголани.

"Я думаю, было бы неплохо позволить компаниям платить в рублях на протяжении, по меньшей мере, нескольких месяцев, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", - сказал Чинголани в интервью европейской версии издания Politico.

При этом он отметил, что хотел бы "скорейшего и четкого вердикта Европейской комиссии" относительно такой возможности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, МИНИСТР, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


В сенате Италии проголосовали против привлечения главы МВД Сальвини к суду Сальвини обсудит с Блэром проект Трансадриатического газопровода - СМИ Министр транспорта Италии считает, что трагедию в Генуе можно было избежать Глава МИД Азербайджана примет участие в Италии на конференции по безопасности на Средиземноморье Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением димписсии в Баку Президент Азербайджана провел встречу с министром экономического развития Италии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az