Министр по делам энергобезопасности Италии предлагает дать возможность компаниям из ЕС временно оплачивать поставки газа из РФ рублями

Европейским энергетическим компаниям необходимо позволить оплачивать поставки российского газа в рублях, считает министр по делам энергетической безопасности Италии Роберто Чинголани.

"Я думаю, было бы неплохо позволить компаниям платить в рублях на протяжении, по меньшей мере, нескольких месяцев, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", - сказал Чинголани в интервью европейской версии издания Politico.

При этом он отметил, что хотел бы "скорейшего и четкого вердикта Европейской комиссии" относительно такой возможности.