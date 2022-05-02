Министр по делам энергобезопасности Италии предлагает дать возможность компаниям из ЕС временно оплачивать поставки газа из РФ рублями

Европейским энергетическим компаниям необходимо позволить оплачивать поставки российского газа в рублях, считает министр по делам энергетической безопасности Италии Роберто Чинголани.
"Я думаю, было бы неплохо позволить компаниям платить в рублях на протяжении, по меньшей мере, нескольких месяцев, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", - сказал Чинголани в интервью европейской версии издания Politico.
При этом он отметил, что хотел бы "скорейшего и четкого вердикта Европейской комиссии" относительно такой возможности.
Алиев пригласил Эрдогана с визитом в Азербайджан
Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана техповтор
Сборная России не будет допущена до участия в Лиге наций УЕФА 2022/23
УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов
В Азербайджане четвертые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Правительство Эстонии предлагает увеличить расходы бюджета из-за отказа от российского газа и ради усиления обороноспособности республики
Еврокомиссия предупредила компанию Apple о возможном нарушении антимонопольного законодательства ЕС
Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы - Минобороны РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ