У Еврокомиссии нет данных о желающих платить за российский газ в рублях - член ЕК по вопросам энергетики

В ЕС пока нет никакой информации о том, что какие-либо страны или компании изъявили желание платить за газ из России в рублях, сообщила в понедельник член Европейской комиссии, ответственная за проблемы энергетики Кадри Симсон.

"У Европейской комиссии нет никаких данных о том, что какие-либо страны или частные предприятия хотят поступать так", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в преддверие встречи министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

Симсон заявила также, что Москва пытается посеять рознь в ЕС, требуя производить оплату за российский газ в рублях. "Требование России платить рублями (за газ) - это попытка разделить ЕС. Мы должны ответить на это единством и солидарностью", - подчеркнула она.