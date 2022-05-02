У Еврокомиссии нет данных о желающих платить за российский газ в рублях - член ЕК по вопросам энергетики

В ЕС пока нет никакой информации о том, что какие-либо страны или компании изъявили желание платить за газ из России в рублях, сообщила в понедельник член Европейской комиссии, ответственная за проблемы энергетики Кадри Симсон.
"У Европейской комиссии нет никаких данных о том, что какие-либо страны или частные предприятия хотят поступать так", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в преддверие встречи министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
Симсон заявила также, что Москва пытается посеять рознь в ЕС, требуя производить оплату за российский газ в рублях. "Требование России платить рублями (за газ) - это попытка разделить ЕС. Мы должны ответить на это единством и солидарностью", - подчеркнула она.
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