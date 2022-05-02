В Азербайджане четвертые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 579, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев.

Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 786 человек (+ 5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 84 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 663 теста на коронавирус против 2 тыс. 856 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 819 тыс. 5 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова