Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы - Минобороны РФ

Состоялись телефонные переговоры между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщило российское военное ведомство в понедельник. "В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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