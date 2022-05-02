УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов

Союз европейских футбольных ассоциаций отклонил заявку России на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник. "Исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение ЕВРО-2028 или ЕВРО-2032 неподходящей", - говорится в сообщении. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков 23 марта заявил о планах России претендовать на проведение ЕВРО 2020 или 2032 годов.

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