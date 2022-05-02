Сборная России не будет допущена до участия в Лиге наций УЕФА 2022/23

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение не допускать сборную России до участия в Лиге Наций сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.
"Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое место в этой группе", - говорится в сообщении.
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