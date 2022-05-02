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02.05.2022 20:59

Сборная России не будет допущена до участия в Лиге наций УЕФА 2022/23

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение не допускать сборную России до участия в Лиге Наций сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

"Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое место в этой группе", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, УЕФА, ЛИГА/НАЦИЙ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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