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Регион 03.05.2022 09:08

В Ереване оппозиция перекрывает улицы, полиция проводит задержания демонстрантов

Полиция Армении проводит задержания демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения, передает корреспондент "Интерфакса".

Перекрыты основные проспекты и улицы в центре армянской столицы, время от времени полиции удается их разблокировать, задерживая демонстрантов. Однако новые группы активистов вновь блокируют улицы.

Среди демонстрантов - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Оппозиция проводит акции и митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ДЕМОНСТРАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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