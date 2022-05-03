В Ереване оппозиция перекрывает улицы, полиция проводит задержания демонстрантов

Полиция Армении проводит задержания демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения, передает корреспондент "Интерфакса". Перекрыты основные проспекты и улицы в центре армянской столицы, время от времени полиции удается их разблокировать, задерживая демонстрантов. Однако новые группы активистов вновь блокируют улицы. Среди демонстрантов - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян. Оппозиция проводит акции и митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

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