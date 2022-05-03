ЕС намерен активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа

Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество с африканскими странами для замещения импорта российского газа и снижения зависимости от РФ почти на две трети в текущем году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа Евросоюза.
Страны Африки, в частности, Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа, говорится в сообщении.
По данным агентства, документ, предусматривающий расширение внешнего энергетического взаимодействия, может быть принят Еврокомиссией в конце мая месяца в рамках пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы.
Согласно проекту, план ЕС по увеличению импорта СПГ на 50 млрд кубометров и увеличению поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 млрд кубометров "требует установления отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми появляющимися поставщиками", отмечает агентство.
Ключевые шаги включают полную реализацию соглашения с США о поставке дополнительных 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года.
Предусматривается также подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года.
Блок планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому доставляется газ из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.
Алиев отмечает хорошие возможности для расширения сотрудничества с Израилем
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Глава европейской дипломатии уверен, что новые санкции против России будут приняты в ближайшие дни
Сборная России не будет допущена до участия в Лиге наций УЕФА 2022/23
УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов
В Азербайджане четвертые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
В Германии зарегистрировали более 400 тыс. беженцев из Украины
Власти Израиля обсуждают возможность поставок оборонительных систем Украине
Берлин решил поставить Украине артиллерийские установки PzH 2000
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ