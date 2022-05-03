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Дальнее зарубежье 03.05.2022 10:08

Сеул и Вашингтон на следующей неделе планируют провести совместные военные учения

Южная Корея и США планируют на следующей неделе начать регулярные совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на информированного источника.

Целью учений, отмечает источник, является стремление продемонстрировать "оборонительную позицию в условиях развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи".

Начало учений запланировано на понедельник следующей недели перед церемонией инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который пообещал укрепить альянс Сеула и Вашингтона в области безопасности под лозунгом "мир посредством силы".

Источник не сообщил подробности, включая те, которые касаются конкретных сил и средств, задействованных в маневрах.

Южная Корея и США договорились об усилении координации усилий после осуществленного КНДР испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта, отмечает "Ренхап"

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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