ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии в понедельник вечером подверглись обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

"Подразделения ВС Армении в понедельник 2 мая с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлике Кельбаджарского района со своих позиций в Басаркечарском районе ", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры, среди личного состава и в технике азербайджанской армии потерь нет.

"Ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана", - отмечает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков