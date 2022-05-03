Глава МИД Казахстана подтвердил готовность республики поставлять в Венгрию продукты нефтегазовой промышленности

Казахстан подтвердил готовность экспорта в Венгрию продуктов нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"В целях диверсификации казахстанского экспорта в Венгрию мы подтвердили готовность в обеспечении продуктами нефтегазовой, металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции по итогам встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто, который находится в Казахстане с рабочим визитом.
По словам Тлеуберди, "антироссийские санкции влияют на развитие и глобальной экономики, и экономики многих стран".
"Мы в наших торгово-экономических отношениях с Венгрией тоже испытываем определенные трудности, что связано с транзитом и транспортировкой товаров. Также, как известно, был приостановлен прямой рейс авиакомпании Wizz Air, который соединял наши две столицы, все это связано с ситуацией в Украине", - сказал Тлеуберди.
Он выразил надежду, что в ходе визита Сийарто в Казахстан будут определены новые пути для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
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