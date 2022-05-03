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ТЭК 03.05.2022 11:05

Энергобезопасность Венгрии требует поставок газа и нефти из России - глава МИД

Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто.

Во вторник Сийарто находится в столице Казахстана с рабочим визитом.

"Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение", - сказал Сийарто журналистам по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Он добавил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".

"В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - сказал министр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕНГРИЯ, НЕФТЬ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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