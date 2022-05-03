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Дальнее зарубежье 03.05.2022 11:26

Великобритания обещает Украине новый пакет военной помощи на $375 млн

Великобритания намерена предоставить Украине военную помощь еще на 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн), объявил офис британского премьера.

Новая партия помощи будет включать оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радиолокационную систему. Лондон предлагает также поставить приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотные летательные аппараты и бронированные автомобили.

Ранее Британия уже поставила Украине более 5 тыс. противотанковых ракет и пять систем противовоздушной обороны на сумму 200 млн фунтов стерлингов.

В сообщении говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен во вторник по видеосвязи выступить перед украинской Радой, во время которой объявит о предоставлении помощи.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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