Сын экс-президента Армении Кочаряна задержан на протестной акции в Ереване

Полиция Армении проводит задержания демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения, передает корреспондент "Интерфакса". В полиции агентству сообщили о задержании 70 человек, в том числе сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Перекрыты основные проспекты и улицы в центре армянской столицы, время от времени полиции удается их разблокировать, задерживая демонстрантов. Однако новые группы активистов вновь блокируют улицы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

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