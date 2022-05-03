В парламенте Армении не расценивают акции оппозиции как внутриполитический кризис

В Армении нет внутриполитического кризиса, заявил спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян.
"Внутриполитического кризиса нет. Сегодня силы, которые проиграли на парламентских выборах 2021 года, пытаются поднять волну, не имея повестки, им нечего сказать гражданам", - сказал Симонян журналистам во вторник.
По его словам, армянский народ сделал выбор в 2021 году.
В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся организованные парламентской оппозицией, различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.
С утра во вторник оппозиция вновь перекрыла улицы в центре Еревана в рамках объявленных акций гражданского неповиновения, перекрыта также автотрасса Ереван-Севан. По данным полиции, задержано 117 человек.
Среди задержанных - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.
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