Британская ВР отразила чистый убыток в результатах за I квартал 2022 года до уплаты налогов в $24 млрд от владения акциями "Роснефти", говорится в презентации компании.

Эта сумма включает $13,5 млрд списания справедливой стоимости чистых инвестиций, $11,1 млрд - доналоговый убыток по суммам, ранее включенным в общий доход, около $500 млн включают долю прибыли "Роснефти", приходившуюся на долю ВР, до 27 февраля.

Еще $1,5 млрд включают доналоговый убыток от других предприятий с "Роснефтью" и $1,1 млрд отложенные налоговые обязательства.