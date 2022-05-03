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ТЭК 03.05.2022 12:56

ВР отразила убыток в $24 млрд от выхода из "Роснефти"

Британская ВР отразила чистый убыток в результатах за I квартал 2022 года до уплаты налогов в $24 млрд от владения акциями "Роснефти", говорится в презентации компании.

Эта сумма включает $13,5 млрд списания справедливой стоимости чистых инвестиций, $11,1 млрд - доналоговый убыток по суммам, ранее включенным в общий доход, около $500 млн включают долю прибыли "Роснефти", приходившуюся на долю ВР, до 27 февраля.

Еще $1,5 млрд включают доналоговый убыток от других предприятий с "Роснефтью" и $1,1 млрд отложенные налоговые обязательства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОСНЕФТЬ, ВР, УБЫТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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