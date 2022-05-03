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ТЭК 03.05.2022 13:30

Европейские НПЗ ВР больше не покупают российскую нефть - глава компании

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ВР больше не покупают российскую нефть, заявил глава компании Бернард Луни в ходе телеконференции.

Он отметил, что компания владеет 4 НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах, "и я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул".

"Мы адаптировали (систему - ИФ), и теперь европейские НПЗ не покупают российскую нефть", - добавил Луни.

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Тэги: ЕВРОПА, ВР, НПЗ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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