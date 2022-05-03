Европейские НПЗ ВР больше не покупают российскую нефть - глава компании

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ВР больше не покупают российскую нефть, заявил глава компании Бернард Луни в ходе телеконференции.
Он отметил, что компания владеет 4 НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах, "и я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул".
"Мы адаптировали (систему - ИФ), и теперь европейские НПЗ не покупают российскую нефть", - добавил Луни.
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