Европейские НПЗ ВР больше не покупают российскую нефть - глава компании

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ВР больше не покупают российскую нефть, заявил глава компании Бернард Луни в ходе телеконференции.

Он отметил, что компания владеет 4 НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах, "и я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул".

"Мы адаптировали (систему - ИФ), и теперь европейские НПЗ не покупают российскую нефть", - добавил Луни.