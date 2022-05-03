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Внешняя политика 03.05.2022 13:54

Алиев отмечает хорошие возможности для расширения сотрудничества с Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу Исхака Герцога с Днем независимости Израиля.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашем лице всему вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Израиля - Дня независимости.

Расширение сфер азербайджано-израильских отношений, активное сотрудничество наших стран по ряду важных направлений вызывает удовлетворение. Несомненно, открытие торгового и туристического представительств Азербайджана в Тель-Авиве будет способствовать развитию нашего сотрудничества и увеличению человеческих контактов», - отмечается в послании.

Глава государства особо отметил, участие израильских компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

«Считаю, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества в сфере энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других областях. Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения традиционных дружественных отношений между нашими странами и в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а дружественному народу Израиля - мира и процветания», - говорится в письме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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