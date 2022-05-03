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ТЭК 03.05.2022 17:01

Министр энергетики Словакии заявил, что страна не готова к эмбарго ЕС на российскую нефть

Словакия пока не может позволить себе отказаться от российской нефти и присоединиться к возможному эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ, заявил во вторник словацкий министр энергетики Рихард Сулик.

"Мы будем, конечно, настаивать на исключении", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что поставки нефти из Словакии идут почти полностью из России. Министр энергетики в свою очередь объяснил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не может немедленно перейти с российской нефти на нефть от других поставщиков. Он добавил, что на этот процесс уйдет несколько лет.

Ранее на этой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС согласятся ввести новые санкции против России в ближайшие дни, по крайней мере, в отношении импорта нефти.

Однако в воскресенье французская газета "Фигаро" сообщала со ссылкой на европейские источники, что Словакия и Венгрия столкнутся с серьезными сложностями в случае введения европейского эмбарго на российскую нефть. Один из собеседников пояснил, что Венгрия и Словакия зависят от поставок из РФ, так как у них нет собственных портов, через которые они могли бы получать нефть от иных поставщиков. Кроме того, эти страны на данный момент не могут получать нефть и по трубопроводам из других стран Европы.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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