Тиньков заявил о намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha

Бизнесмен Олег Тиньков заявил об отсутствие активов в России и намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha.
"Прощай Тинькофф банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел (...) построить четыре разных бизнеса с нуля", - написал Тиньков в Instagram.
"Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье", - заявил бизнесмен.
На прошлой неделе компания "Интеррос" Владимира Потанина получила 35,08% TCS Group, выкупив эту долю у семьи Олега Тинькова.
"Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за "копейки" из этого надвигающегося ада", - отметил Тиньков на своей странице в соцсети.
Ранее бизнесмен выступал с резкой критикой в адрес действий России на Украине.
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