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Бизнес и законодательство 03.05.2022 19:01

Тиньков заявил о намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha

Бизнесмен Олег Тиньков заявил об отсутствие активов в России и намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha.

"Прощай Тинькофф банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел (...) построить четыре разных бизнеса с нуля", - написал Тиньков в Instagram.

"Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье", - заявил бизнесмен.

На прошлой неделе компания "Интеррос" Владимира Потанина получила 35,08% TCS Group, выкупив эту долю у семьи Олега Тинькова.

"Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за "копейки" из этого надвигающегося ада", - отметил Тиньков на своей странице в соцсети.

Ранее бизнесмен выступал с резкой критикой в адрес действий России на Украине.

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Тэги: РОССИЯ, ТИНЬКОВ, БИЗНЕС, БРЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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