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Дальнее зарубежье 03.05.2022 18:31

Премьер Италии призывает ЕС к ускоренной интеграции

Премьер Италии Марио Драги во вторник заявил, что ЕС на фоне международной обстановки нужно реформировать свои структуры управления и добиваться более тесной интеграции союза.

"Государственные институты власти, установленные нашими предшественниками в предыдущие десятилетия, хорошо служили всем европейским гражданам, но они не адекватны реальности, с которой мы столкнулись", - приводит агентство Bloomberg слова премьера с выступления в Европарламенте.

Он отметил, что ЕС нуждается "в ускорении европейского интеграционного процесса" и призвал координировать решения в сфере обороной и внешней политики. Премьер назвал предлагаемую им новую форму ЕС "прагматическим федерализмом", при котором руководство ЕС будет действовать совместно принятие решений в таких сферах как экономика, энергетика, оборона, внешняя политика союза.

Также премьер заявил, что Италия поддержит принятие в ЕС новых стран, в том числе Украины, Албании, Северной Македонии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, БУДУЩЕЕ


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