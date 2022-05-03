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Регион 03.05.2022 18:00

Спецпредставители Армении и Турции заявили о намерении достичь полного урегулирования отношений между странами

Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений на встрече в Вене во вторник подтвердили готовность продолжить процесс без предварительных условий.

"Спецпредставители подтвердили цель достичь полного урегулирования отношений между странами. Состоялись эффективный обмен мнениями и обсуждения возможных шагов для достижения существенного прогресса", - сообщает МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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