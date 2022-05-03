Спецпредставители Армении и Турции заявили о намерении достичь полного урегулирования отношений между странами

Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений на встрече в Вене во вторник подтвердили готовность продолжить процесс без предварительных условий.

"Спецпредставители подтвердили цель достичь полного урегулирования отношений между странами. Состоялись эффективный обмен мнениями и обсуждения возможных шагов для достижения существенного прогресса", - сообщает МИД Армении.