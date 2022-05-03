Великобритания на протяжении ближайших недель планирует прислать в Украину противокорабельные ракеты Brimstone – Джонсон

Великобритания намерена на протяжении ближайших недель предоставить Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан с временно захваченных территорий, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На протяжении ближайших недель мы пришлем вам Brimstone – это противокорабельные ракеты, ракетные системы, и также панцирные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и небезопасных участков, чтобы оборонять тех, кто ответственен за критическую инфраструктуру", – сказал он в обращении к Верховной Раде во вторник.

Джонсон также подчеркнул, что Британия усиливает и ускоряет помощь Украине, "работая с более чем десятком стран".

"Мы отправляем вам тысячу единиц танков и панцирных машин", - сообщил он.