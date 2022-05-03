Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

03.05.2022 18:15

Великобритания на протяжении ближайших недель планирует прислать в Украину противокорабельные ракеты Brimstone – Джонсон

Великобритания намерена на протяжении ближайших недель предоставить Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан с временно захваченных территорий, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На протяжении ближайших недель мы пришлем вам Brimstone – это противокорабельные ракеты, ракетные системы, и также панцирные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и небезопасных участков, чтобы оборонять тех, кто ответственен за критическую инфраструктуру", – сказал он в обращении к Верховной Раде во вторник.

Джонсон также подчеркнул, что Британия усиливает и ускоряет помощь Украине, "работая с более чем десятком стран".

"Мы отправляем вам тысячу единиц танков и панцирных машин", - сообщил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Великобритания на следующей неделе вернет посольство в Киев - Джонсон Главы МИД Британии и Украины обсудили вопросы военных поставок Киеву Великобритания пообещала каждую неделю усиливать экономическое давление на Россию В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря США и Великобритания обсудили дальнейшие действия по Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az