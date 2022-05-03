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Регион 03.05.2022 19:28

В Грузии опровергли, что в порту Батуми обслуживаются подпавшие под санкции российские суда

Агентство морского транспорта Грузии опровергает распространенную одной из грузинских оппозиционных телекомпаний информацию о том, что в порту Батуми обслуживаются российские суда, которым якобы помогают избежать санкций.

В распространенном во вторник заявлении агентства подтверждается тот факт, что 2 мая в порт Батуми вошел танкер под российским флагом SVL Pride с транзитным грузом - 5 тыс. тонн предназначенного для третьего государства (Армении) дизеля, однако подчеркивают, что операция по разгрузке проходит в соответствии как с внутренними, так и с международными нормами.

"5-й пакет санкций Евросоюза, который содержит запрет на вход в порта ЕС для судов под российским флагом, подразумевает исключения в отношении продуктов энергетики (нефть, нефтепродукты), сельского хозяйства, пищевых продуктов и гуманитарной помощи. Соответственно, оказанное танкеру обслуживание не представляет собой нарушение санкций или содействие уклонению от санкций", - сказано в заявлении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, СУДА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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