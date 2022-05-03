Финский VR Group до конца года полностью свернет ж/д трафик с РФ и продаст российские активы

Финский железнодорожный оператор VR Group до конца 2022 г. намерен полностью прекратить грузовой железнодорожный трафик с РФ.
По сообщению компании, она подготовила план прекращения перевозок между Финляндией и Россией после соответствующего решения совета директоров 6 апреля. В соответствии с планом начато расторжение контрактов с клиентами, перевозки будут полностью прекращены не позднее конца года.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, но мы ведем переговоры о прекращении перевозок раньше этого срока. В любом случае, все российские грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не позднее конца года", - сообщил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, слова которого приводятся в сообщении.
В компании отмечают, что на данный момент западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому расторжение контрактов VR с клиентами на грузовые перевозки должно осуществляться в порядке, предусмотренном контрактами и при согласовании с клиентами. В зависимости от клиента перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент согласен на это. Соглашение с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прекратит свое действие одновременно с прекращением перевозок.
Вместе с тем, VR также продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. Компания начала переговоры о продаже или ликвидации своих финских дочерних компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS). Кроме того, VR Group ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании Finnlog.
CTS - предоставляет услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, другими странами СНГ и Азии. VR и ОАО "ТрансКонтейнер" владеют долями по 50%.
FOS - логистическая компания, специализирующаяся на повагонных и железнодорожных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ. VR принадлежит 50% в компании, еще 50% владеет ОАО "Первая грузовая компания".
Finnlog - российская дочерняя компания VR, занимающаяся сдачей в аренду вагонов ключевым клиентам VR Transpoint в Финляндии, а также эксплуатацией вагонов в импортных перевозках древесины между Россией и Финляндией.
В 2021 г. VR Group продала Transpoint International (FI) Oy, которая осуществляла международные автомобильные перевозки в Финляндии и в России, компании Avind International Ltd.
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