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Транспорт и связь 03.05.2022 19:59

Финский VR Group до конца года полностью свернет ж/д трафик с РФ и продаст российские активы

Финский железнодорожный оператор VR Group до конца 2022 г. намерен полностью прекратить грузовой железнодорожный трафик с РФ.

По сообщению компании, она подготовила план прекращения перевозок между Финляндией и Россией после соответствующего решения совета директоров 6 апреля. В соответствии с планом начато расторжение контрактов с клиентами, перевозки будут полностью прекращены не позднее конца года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, но мы ведем переговоры о прекращении перевозок раньше этого срока. В любом случае, все российские грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не позднее конца года", - сообщил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, слова которого приводятся в сообщении.

В компании отмечают, что на данный момент западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому расторжение контрактов VR с клиентами на грузовые перевозки должно осуществляться в порядке, предусмотренном контрактами и при согласовании с клиентами. В зависимости от клиента перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент согласен на это. Соглашение с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прекратит свое действие одновременно с прекращением перевозок.

Вместе с тем, VR также продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. Компания начала переговоры о продаже или ликвидации своих финских дочерних компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS). Кроме того, VR Group ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании Finnlog.

CTS - предоставляет услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, другими странами СНГ и Азии. VR и ОАО "ТрансКонтейнер" владеют долями по 50%.

FOS - логистическая компания, специализирующаяся на повагонных и железнодорожных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ. VR принадлежит 50% в компании, еще 50% владеет ОАО "Первая грузовая компания".

Finnlog - российская дочерняя компания VR, занимающаяся сдачей в аренду вагонов ключевым клиентам VR Transpoint в Финляндии, а также эксплуатацией вагонов в импортных перевозках древесины между Россией и Финляндией.

В 2021 г. VR Group продала Transpoint International (FI) Oy, которая осуществляла международные автомобильные перевозки в Финляндии и в России, компании Avind International Ltd.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЖД, СООБЩЕНИЕ


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