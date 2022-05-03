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ТЭК 03.05.2022 20:26

Новые санкции ЕС затронут импорт нефти из РФ - глава Евросовета

Новые санкции Европейского союза в отношении России будут включать в себя меры против поставок российской нефти, заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я уверен, что Совет ЕС неминуемо введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", - заявил Мишель, выступая в греческом городе Александруполис в честь начала строительства там плавучего терминала СПГ.

Глава Евросовета также указал на "своевременность" начала работ по строительству плавучего терминал СПГ, поскольку он, по его словам, поможет Европе "диверсифицировать поставки газа, укрепить энергетическую инфраструктуру и постепенно снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива".

"Этот проект четко способствует безопасности энергетических поставок ЕС и нашим долгосрочным целям в связи с изменениями климата", - подчеркнул Мишель.

Ожидается, что терминал СПГ мощностью 5,5 млрд куб. в Александруполесе начнет работу в 2023 году. Оператор проекта Gastrade SA сообщал в январе, что принимаемый газ может распределяться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдавии и Украины.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС в ближайшие дни согласятся ввести новые санкции против России.

Готовящийся Евросоюзом шестой пакет антироссийских санкций, по словам дипломата, затронет "незавершенные аспекты", в частности, банковский сектор: еще больше российских банков может быть отключено от системы SWIFT.

Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам запланировано на 10 мая, следующее - на 16 мая.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЬ


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